Apple провела опрос среди пользователей из Бразилии на тему старых зарядных устройств от смартфонов, которые идут в комплекте.

В новом исследовании компания спрашивает у пользователей, что они сделали с зарядкой их предыдущего iPhone после того, как приобрели новую модель. Apple также поясняет, что имеет в виду именно сетевое зарядное USB-устройство, а не кабель Lightning.

Список ответов включает в себя: «продал», «потерял», «передал друзьям или родственникам», «всё ещё использую дома/на работе», «не использую». Похоже, что Apple пытается понять, стоит ли лишать будущие iPhone комплектного зарядного устройства, нужно ли оно пользователям.

Как сообщает 9to5mac, этот опрос может связан с тем, что, по слухам, Apple планирует отказаться от комплектных зарядных устройств с новыми iPhone 12. Компания уберет из коробки со смартфоном зарядку, но оставит Lightning-кабель. Это нововведение может затронуть и старые модели, как минимум речь идет о iPhone SE 2020. Еще, по слухам, из комплекта уберут фирменные проводные наушники EarPods.

По разным данным, Apple хочет пойти на такой шаг сразу по трем причинам — из экономии, ради упрощения логистики и заботы об экологии. При переходе на 5G себестоимость смартфонов сильно увеличивается, поэтому, чтобы компенсировать повышение цены, придется сокращать комплектацию. Еще без зарядного устройства и наушников коробка с iPhone 12 станет намного меньше и легче — это упростит и удешевит перевозку смартфонов. И последнее — далеко не все пользователи сдают старые зарядки и другую электронику на переработку, поэтому такое решение поможет немного снизить вред для экологии.