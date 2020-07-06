Приложение Gmail для iPadOS получило поддержку режима многозадачности Split View. Теперь официальное почтовое приложение от Google можно использовать в данном режиме наряду с другими программами компании, такими как Google Calendar и Google Photos.

Apple представила Split View в 2015 году вместе с выходом с iOS 9, однако по каким-то причинам Google только сейчас добавил поддержку этой функции в Gmail.

В режиме многозадачности Split View две программы делят экран планшета между собой и работают одновременно. Например, можно в одном окне запустить Gmail, а в другом — Google Calendar, чтобы проверить своё расписание перед тем, как ответить на письмо. Или одновременно запустить Gmail и Google Photos для более лёгкой вставки фотографий в письмо простым перетаскиванием.

Для того, чтобы воспользоваться всеми преимуществами обновлённого «почтовика» следует активировать функцию Split View в настройках планшета. Для этого необходимо активировать переключатель напротив пункта «Многозадачность» в меню «Главный экран и док».