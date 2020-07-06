После почти пяти лет разработки утверждён новый стандарт кодирования видео H.266, так же известный под именем VVC (Versatile Video Coding). H.266 преподносится как преемник стандарта H.265 (HEVC), разработанный совместно рабочими группами MPEG (ISO/IEC JTC 1) и VCEG (ITU-T), при участии таких компаний, как Apple, Ericsson, Intel, Huawei, Microsoft, Qualcomm и Sony. Публикация эталонной реализации кодировщика и декодировщика для H.266/VVC ожидается осенью.

По сравнению с H.265 новый стандарт демонстрирует существенное увеличение степени сжатия и позволяет на аналогичных битрейтах сократить объём передаваемых данных приблизительно на 50% без потери качества картинки. Например, если для 90-минутного видео в качестве UHD в H.265 требовалось передать 10 ГБ данных, то H.266 позволяет уложиться в 5 ГБ при сохранении того же уровня качества. Для сравнения формат AV1 по эффективности сжатия обгоняет HEVC в среднем на 17% (на высоких битрейтах на 30-43%). Но одновременно с этим и увеличились требования к вычислительным ресурсам (до 10 раз при кодировании и до 2 раз при декодировании по сравнению с H.265).

Поскольку H.266/VVC был разработан c прицелом на видео сверхвысокого разрешения, новый стандарт особенно полезен при потоковой передаче видео в разрешениях 4K или 8K. Кроме того, H.266/VVC идеально подходит для всех типов движущихся изображений: от 360-градусных панорам с высоким разрешением до захвата данных с экрана и передачи их по сети в реальном времени. Кодек хорошо кодирует текст и графику, умеет адаптивно менять разрешение, поддерживает 10 бит и HDR.

H.266/VVC представляет собой вершину минимум четырёх поколений международных стандартов для кодирования видео. В настоящее время предыдущие стандарты H.264 (Advanced Video Coding, AVC) и H.265 (High Efficiency Video Coding, HEVC) используются более чем в 10 миллиардах устройств и формируют более чем 90% мирового объёма видеоданных.