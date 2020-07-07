В обозримом будущем Apple откажется не только от процессоров Intel в компьютерах Mac, но и от графических ускорителей AMD Radeon. На это компания намекнула в одной из презентаций, показанных в рамках мероприятия WWDC 2020.

Согласно слайду одной из презентаций, Apple разрабатывает собственную серию дискретных графических процессоров, которые сейчас обозначаются как «Семейство графических процессоров Metal». Название явно отсылает к графическому API-интерфейсу Metal, который создала сама Apple.

Эксперты уже высказывали мнение, что миграция Apple с x86 на ARM повлечёт за собой отказ от дискретных видеоадаптеров AMD. Теперь же данная теория подтверждается. В настоящее время AMD ежегодно поставляет Apple около пяти миллионов GPU, и пока тяжело судить, как скоро компания из Купертино сведёт это число к нулю.

Не исключено, что этот процесс «стартует» уже после того, как Apple выпустит несколько новых компьютеров на базе собственных ARM чипов. По слухам, в числе первых новые процессоры будут установлены в MacBook Air и Mac Mini.