Изначально военная драма «Грейхаунд» с Томом Хэнксом в главной роли должна была выйти в кинотеатрах ещё в мае, однако из-за пандемии Sony Pictures отложила релиз до июня. Уже после было решено, что фильм в итоге и вовсе пропустит кинотеатральный прокат в пользу релиза в Apple TV+.

По мнению Хэнкса, Apple TV+ не даст зрителям наилучших впечатлений. «Я не хочу злить моих боссов из Apple, но есть разница в качестве изображения и звука», — сказал он в беседе с The Guardian.

Актёр также рассказал, что представители платформы попросили его общаться с прессой только из дома, на фоне пустой стены, чтобы его личные вещи не попадали в кадр. Актер пошутил, что чувствует себя участником программы по защите свидетелей.

Том Хэнкс занимается этим проектом уже десять лет, поэтому его разочарование понятно. Изначально Sony планировала выпустить «Грейхаунд» в кинотеатрах, но после пандемии COVID-19 решила выставить на аукцион права на показ ленты. Apple, как сообщается, выиграла, предложив за картину около $70 млн, пополнив ею число эксклюзивов своей потоковой службы.

Сюжет новой ленты расскажет об офицере Эрнсте Краузе, которого в 1942 году назначили капитаном эсминца ВМС США «Грейхаунд». И в итоге ему и союзникам предстоит преодолеть опасные воды, пытаясь сбежать от преследующих его корабль врагов.