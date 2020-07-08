Ресурс 9to5Mac обнаружил скрытую функцию в приложении Wallet во второй бета-версия iOS 14 для разработчиков. Она позволяет проводить платежи через QR-коды внутри сервиса Apple Pay.

С помощью этой функции можно будет платить с добавленных в Apple Pay банковских карт не только через бесконтактные терминалы с NFC, но и с помощью QR-кодов. Также для оплаты можно будет просканировать камерой iPhone обычный штрих-код.

Более того, будет доступна и обратная функция — в приложении Wallet на iPhone можно будет сгенерировать QR-код, который затем просканировать на специальном платежном терминале.

В бета-версии эта функция пока не работает и нельзя утверждать, что она появится в финальной версии iOS 14 сразу при её выходе, к тому же в первой бете её не было. Но Apple явно активно работает над новой функцией, и она рано или поздно выйдет.

Платежи по QR-кодам получили широкое распространение в Китае, там главные игроки в этой сфере WeChat и Alipay. В России оплата с помощью QR-кодов есть у «Сбербанка» и ещё пары крупных банков.