Intel сегодня обнародовала спецификацию интерфейса Thunderbolt 4, внедрение которого начнётся с мобильных процессоров Tiger Lake. Новый стандарт, как и Thunderbolt 3, характеризуется пропускной способностью 40 Гбит/с, но в то же время обладает рядом полезных новшеств. Thunderbolt 4 призван стать наиболее универсальным интерфейсом для компьютерной периферии и других устройств, требовательных к скорости обмена информацией.

Thunderbolt 4 продолжит использовать физический разъём USB Type-C. Новая спецификация является наиболее универсальной из всех имеющихся: поддерживает и USB4, и DisplayPort, и PCI Express (PCIe). Кроме того, Thunderbolt 4 полностью совместим с предыдущими версиями Thunderbolt и USB.

Компьютеры с Thunderbolt 4 смогут подключаться по крайней мере к двум 4K-дисплеям, в то время, как предшественник позволял лишь одно такое подключение. Кроме того, новое соединение поддерживает скорость передачи данных PCIe до 32 Гбит/с, в два раза быстрее, чем раньше. Таким образом, можно ожидать, что Thunderbolt 4 будет передавать информацию, взаимодействуя с внешними устройствами хранения, невероятно быстро. Также можно быть уверенным, что по крайней мере один из портов Thunderbolt 4 будет поддерживать зарядку ноутбука.

Через подключение Thunderbolt 4 обеспечивается минимальная мощность 15 Вт, поэтому многие внешние устройства могут работать без дополнительного питания. Конечно, Thunderbolt 4 может обеспечивать и до 100 Вт, чтобы заряжать батарею ноутбука. Но здесь необходимо, чтобы и док Thunderbolt 4 мог обеспечивать 100 Вт.

Помимо этого, в Thunderbolt 4 реализована встроенная защита от атак через прямой доступ к памяти (DMA), таких как недавняя уязвимость Thunderspy. DMA-атака позволяет злоумышленнику украсть данные с компьютера, даже если он заблокирован, а его хранилище зашифровано. Другим важнейшим достижением при переходе на Thunderbolt 4 станет возможность использовать универсальные двухметровые кабели.

Intel начнет поставки контроллеров Thunderbolt 4 производителям позднее в этом году. Выход первых устройств с новой версией интерфейса ожидается к этому же времени.