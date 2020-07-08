Этой осенью Apple должна выпустить линейку смартфонов iPhone 12, которые, по слухам, будут доступны с экранами диагональю 5,4", 6,1" и 6,7". Если 6,1 дюймовый смартфон будет таким же по размеру, как iPhone 11, то два других размера будут совершенно новыми для этой серии.

Журналисты издания MacRumors получили в своё распоряжение макеты iPhone 12 в трёх размерах и сравнили их размеры с ранее вышедшими смартфонами Apple.

Кликабельно

Интересно выглядит 5,4-дюймовая модель iPhone 12, которая по размерам меньше iPhone SE 1-го поколения, но немного больше iPhone SE 2-го поколения (и, соответственно, 7-го и 8-го iPhone). Скорее всего, эта модель будет пользоваться большим спросом среди любителей компактных смартфонов.

Две 6,1-дюймовые модели — iPhone 12 Max и iPhone 12 Pro — идентичны по габаритам iPhone 11. Топовый iPhone 12 Pro Max с 6,7-дюймовым дисплеем немного длиннее iPhone 11 Pro Max.

Ожидается, что презентация iPhone 12 состоится в сентябре-октябре этого года.