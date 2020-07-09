Исследовательская компания TrendForce рассказала подробности об ожидаемом переходе iPad Pro и Mac к применению в своих продуктах дисплеев с подсветкой Mini-LED. По её сведениям, в первом квартале 2021 года поставщики Apple начнут конкурировать за производственные заказы компании на новые модели MacBook Pro с 14 и 16-дюймовыми экранами на Mini-LED.

Слухи о новинке с 14-дюймовым экраном появились почти сразу после того, как в прошлом году купертиновцы заменили 15-дюймовый ноутбук новой моделью с диагональю экрана 16 дюймов. Поскольку рамки дисплеев будут очень тонкие, габариты корпуса наверняка получится уменьшить. Новые дисплеи с подсветкой Mini-LED обещают более широкий цветовой охват, высокий уровень контрастности, широкий динамический диапазон и поддержку локального затемнения.

Также считается, что уменьшенные светодиоды позволят сделать панели более тонкими и энергоэффективными, при этом такие экраны не столь подвержены эффекту «прожигания», как OLED. Именно благодаря таким преимуществам Apple делает ставку на Mini-LED в своих будущих продуктах.

Кроме новых моделей MacBook, дисплеи Mini-LED ожидаются и в планшетах iPad Pro. Здесь Apple планирует представить 12,9" iPad с новым дисплеем. Впрочем, Apple в данном случае очень сильно зависит от партнеров. Ранее аналитик TFI Securities Мин-Чи Куо заявил, что Apple планирует выпустить как минимум шесть гаджетов с дисплеями mini-LED к концу 2021 года.

TrendForce отметила, что Apple, скорее всего, будет полагаться в основном на тайваньских производителей дисплеев mini LED, чтобы уменьшить зависимость от китайских компаний.