Вчера Intel анонсировала новый стандарт Thunderbolt 4, и у многих возник вопрос: будут ли новые компьютеры Apple на ARM-процессорах поддерживать будущий стандарт, что будет с Thunderbolt 3? Apple решила внести ясность.

«Более десяти лет назад Apple начала сотрудничать с Intel в области проектирования и разработки Thunderbolt, и сегодня наши клиенты наслаждаются скоростью и гибкостью, которые стандарт предоставляет каждому Mac. Мы по-прежнему привержены развитию Thunderbolt и будем поддерживать его в Mac с чипами Apple», — сообщил представитель Apple в заявлении для The Verge.

Возможны два пути: Apple разработает собственный контроллер Thunderbolt 4 и интегрирует его в Apple Silicon. Второй вариант - внешний контроллер. В таком случае Apple будет задействовать линии PCI Express от собственного чипа.

Несмотря на длительное сотрудничество с Intel, Apple всё ещё не предложила поддержку интерфейса Thunderbolt в каких-либо своих продуктах, кроме компьютеров Mac с процессорами Intel. В частности, планшет iPad Pro на базе собственного процессора ARM отличается наличием обычного порта USB-C, а не разъёма Thunderbolt 3. В комплекте разработчика Apple на базе Mac Mini и процессора A12Z также предлагаются только стандартные порты USB-C.

Ожидается, что первые компьютеры Mac на процессорах Apple Silicon будут выпущены до конца 2020 года. Компания планирует полностью завершить переход на чипы собственной разработки в течение двух лет.