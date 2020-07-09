Apple выпустила публичные бета-версии iOS 14 и iPadOS 14. Теперь системы доступны для ознакомления всем пользователям, принимающим участие в Apple Beta Software Program. Публичные бета-версии iOS 14 и iPadOS 14 соответствуют вторым сборкам для разработчиков, вышедшим 7 июля.

Основным нововведением операционной системы iOS 14 стали виджеты. В новой версии ОС их можно добавлять на главный экран, расположив рядом с иконками приложений (занимают минимум 4 места для иконок). Также Apple представила «Библиотеку приложений», которая автоматически организует приложения в новые группы и списки. Появилась общесистемная поддержка функции «картинка-в-картинке» по аналогии с macOS. Входящие звонки отображаются уведомлением в окне, а не перекрывают весь экран.

При подключении AirPods Pro будет включать режим виртуального объёмного звука наподобие Dolby Atmos. Также можно соединить наушники сразу с несколькими устройствами Apple, и тогда подключение будет автоматически перескакивать с iPhone на iPad и обратно в зависимости от того, какой из девайсов активен в данный момент.

Был существенно обновлён цифровой помощник Siri, как визуально, так и технически: свежая Siri работает в 20 раз быстрее, может отправлять аудиосообщения, поддерживает ещё 12 языков для перевода и больше внешних служб. Функция App Clip позволит запускать части приложений без их установки (аналог Android Instant Apps). Улучшены «Сообщения», «Карты», CarPlay и многое другое.

В iPadOS 14 кроме нововведений из iOS 14 также добавили улучшенное распознавание рукописного ввода, лучше подогнали дизайн некоторых системных приложений под большой экран и доработали «Заметки».

Поскольку это публичные бета-версии, в них должно быть гораздо меньше багов, чем в сборках, предназначенных для разработчиков. Однако стоит иметь ввиду, что бета-версии могут содержать множество недоработок и ошибок. Так что устанавливать их стоит лишь на свой страх и риск. И не забывать создать резервную копию информации со смартфона и планшета.