Инсайдер с портала XDA Макс Вейнбах и автор YouTube-канала EverythingApplePro создали реалистичный рендер нового iPhone 12 и его упаковки. Изображение сделано на основе имеющихся слухов и утечек.

По мнению инсайдеров, комплектация iPhone 12 будет включать смартфон, пластиковый лоток с кабелем USB-Lightning и документацию — адаптера питания и наушников EarPods комплект не предусматривает. За счет этого упаковка смартфонов Apple станет намного меньше.

Ранее уже несколько аналитиков предсказали, что Apple уберёт из комплекта iPhone 12 наушники и зарядное устройство. Об этом сообщали и аналитики Barclays, и хорошо известный Мин-Чин Куо, и некоторые другие. Отмечается, что причина в повышенной стоимости материалов и комплектующих iPhone 12 по сравнению с предшественниками. Сокращённый комплект позволит удержать цену на уровне iPhone 11, а также поспособствовать продажам наушников AirPods. Вместе с этим сократится количество электронных отходов.

Недавно Apple провела необычный опрос среди владельцев iPhone. Компания спросила у пользователей, как они поступили с зарядными адаптерами от старых iPhone. Предполагается, что у большинства людей дома есть запас зарядных устройств от старых смартфонов и других гаджетов. А у кого их нет, смогут докупить фирменный адаптер Apple или зарядку любого другого производителя.