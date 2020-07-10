Аналитик Мин-Чи Куо в своей новой исследовательской заметке рассказал о планах Apple по выпуску ноутбуков с ARM-процессорами.

Первым Mac на собственном процессоре Apple, по мнению Куо, может стать 13,3-дюймовый MacBook Pro. Его массовое производство начнется в четвертом квартале этого года. Помимо этого, он прогнозирует появление MacBook Air на собственном чипе компании в том же квартале, либо в первом квартале следующего года.

Кроме того, Куо по-прежнему считает, что Apple намерена выпустить 16-дюймовый и 14,1-дюймовый MacBook Pro с дисплеями mini-LED во втором или третьем квартале 2021 года. По словам аналитика, оба устройства получат «совершенно новый дизайн».

Про новый iMac Куо ничего не сказал. Ожидается, что он выйдет в этом году и получит мощные процессоры Intel 10-го поколения.