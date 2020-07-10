Согласно данным инсайдера под ником L0vetodream, который публикует редкие, но всегда точные утечки в отношении новых устройств Apple, iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max будут оснащены 6 ГБ оперативной памяти.

Базовые модели iPhone 12 сохранят те же 4 ГБ ОЗУ, что и у iPhone 11. При этом все четыре версии iPhone 12 получат новый чип Apple A14 Bionic. Благодаря переходу на новый 5-нанометровый техпроцесс он должен быть компактнее, производительнее и энергоэффективнее, чем нынешний Apple A13.

Отметим, в ноябре прошлого года аналитик из Barclays сообщал, что флагманские iPhone 2020 получат 6 ГБ оперативной памяти, а смартфоны без индекса «Pro» будут поставляться с 4 ГБ. Джон Проссер подтверждал эту информацию в мае. Такого же мнению придерживаются и эксперты фирмы UBS.

Анонс iPhone 12 ожидается в сентябре. Но из-за эпидемии коронавируса, которая вызвала проблемы с поставками и падение покупательской активности, Apple отложит запуск новых смартфонов на пару месяцев.