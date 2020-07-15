На официальном сайте поддержки Apple появилась публикация, предупреждающая о возможных последствиях заклеивания камер ноутбуков компании или установки на них специальных сдвижных заслонок.

В документе сказано, что в закрытом состоянии зазор между верхней крышкой и нижней частью ноутбуков минимален и не рассчитан на нахождение там посторонних предметов. Кроме того, в камеру встроен датчик внешнего освещения. Если заклеить его, это нарушит работу автоматической настройки яркости и функции True Tone.

Вместо использования накладок на камеру компания предлагает ориентироваться на зеленый индикатор камеры, чтобы определить, работает ли она. А в качестве дополнительной меры безопасности проверить в «Системных настройках» приложения, которым разрешено использовать камеру.

Если пользователю все же необходимо физически закрыть камеру, то можно использовать небольшую наклейку толщиной не более 0,1 мм, которая не оставляет следов клея и не перекрывает другие датчики. Если у пользователя нет такой наклейки или накладки, то любую другую наклейку или накладку нужно удалять с поверхности экрана и протирать экран в месте ее нахождения каждый раз перед процедурой закрытия крышки ноутбука.