На днях в Лаборатории промышленных технологий (KTL) в Корее были сертифицированы три новых аккумулятора для iPhone, где они проходили испытания на работоспособность и безопасность. Таким образом удалось узнать ёмкость аккумуляторов из будущей линейки iPhone 12.

Рассматриваемые аккумуляторы имеют модельные номера A2471, A2431 и A2466. Зарядная ёмкость A2471 составляет 2227 мАч, что, вероятно, означает, что он предназначен для 5,4-дюймового iPhone 12. В то же время А2424 может предложить 2775 мАч — видимо, такой аккумулятор получат iPhone 12 Max или iPhone 12 Pro (по слухам, оба имеют 6,1-дюймовые экраны). Наконец, самая большая батарея A2466 сможет предложить зарядную ёмкость в 3687 мАч — видимо, на это могут рассчитывать будущие владельцы самого габаритного аппарата семейства, 6,7-дюймового iPhone 12 Pro Max.

Для сравнения, ёмкость аккумулятора iPhone 11 — 3110 мАч, iPhone 11 Pro — 3046 мАч, iPhone 11 Pro Max — 3969 мАч. Если информация подтвердится, то Apple уменьшит ёмкость аккумуляторов всех новых смартфонов из линейки iPhone 12.

Также Apple получила сертификацию на новый блок питания на 20 Вт. Однако нет гарантии, что он окажется в коробке со смартфонами.