Apple может выпустить игровую консоль на базе своего ARM-процессора

Один из пользователей Twitter сообщил о том, что Apple работает над игровой консолью. Причем основана она будет не на процессоре x86, как в случае с Xbox или PlayStation, а на собственной архитектуре ARM.

На данный момент неясно, какими конкретно характеристиками будет обладать игровая консоль Apple. Есть предположение, что она будет выполнена в достаточно компактном корпусе, немного похожем на Apple TV.

Ранее в сети уже появлялись слухи о том, что Apple работает над собственным игровым контроллером, который можно будет использовать с компьютерами Mac, iPhone, iPad и Apple TV. Возможно, это будет первый шаг к запуску собственной консоли.

В совокупности с собственным игровым сервисом Apple Arcade это вполне логичное решение, которое позволит Apple расширить экосистему своих устройств и занять новые ниши.

Источник: WCCF

Обсуждение

DeGriz
14.07.2020, 13:38
 Хватит Apple заниматься жопачной, заранее провальной, продукцией! >:( >:( >:(
Apple не конкурент таким мастодонтам консольного бизнеса MS и Sony (Xbox Series X и PS5). Если бы консоль была бы на базе Intel, можно было бы о чём-то говорить, а так.....г.
ZoPuH
14.07.2020, 14:29
 а может и не выпустить... что за бредовая манера, всякую твитерную шушеру по новрсстям тиражировать?
А если завтра курчавый московский блогер напишет, что Эппл занимается разработкой инновационного фалоимитатора... это на всех ресурсах станет новостью?
Фильтруйте поток ребята!
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