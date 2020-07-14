Один из пользователей Twitter сообщил о том, что Apple работает над игровой консолью. Причем основана она будет не на процессоре x86, как в случае с Xbox или PlayStation, а на собственной архитектуре ARM.

На данный момент неясно, какими конкретно характеристиками будет обладать игровая консоль Apple. Есть предположение, что она будет выполнена в достаточно компактном корпусе, немного похожем на Apple TV.

Ранее в сети уже появлялись слухи о том, что Apple работает над собственным игровым контроллером, который можно будет использовать с компьютерами Mac, iPhone, iPad и Apple TV. Возможно, это будет первый шаг к запуску собственной консоли.

В совокупности с собственным игровым сервисом Apple Arcade это вполне логичное решение, которое позволит Apple расширить экосистему своих устройств и занять новые ниши.