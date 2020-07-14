По словам аналитиков Display Supply Chain Consultants, во втором квартале 2020 года Apple заплатила Samsung около 950 миллионов долларов за то, что она не закупила оговоренное ранее количество OLED-панелей.

По соглашению между компаниями, Apple должна была приобрести у Samsung определенное число OLED-дисплеев для iPhone. Однако из-за слабых продаж iPhone на фоне сложной эпидемиологической ситуации в мире, Apple пришлось сократить производство новых моделей iPhone. Как результат, Apple не понадобились все дисплейные панели, ранее заказанные у Samsung.

В официальной отчетности Samsung за второй квартал 2020-го года говорилось о "разовом доходе, относящемся к бизнесу в области дисплеев", однако полученная сумма не называлась. Издание TheElec в прошлом месяце сообщало, что Apple заплатила южнокорейской компании около 750 млн долларов. Однако источники DSCC утверждают, что платёж составлял около $950 млн.

При этом, отмечается в сообщении, именно выплата производителем iPhone штрафа позволила дисплейному подразделению Samsung продемонстрировать операционную прибыльность вместо убытка. В предварительном прогнозе Samsung Display ориентировала инвесторов на рост операционной прибыли на 23% несмотря на ожидаемое сокращение выручки год-к-году на 7%.

В июле 2019 года Apple также выплатила Samsung $683 млн по той же причине, что и сейчас. По данным инсайдеров, компания заказала меньше дисплеев из-за плохих продаж в Китае.

Apple планирует объявить о доходах за третий финансовый квартал (второй календарный квартал) 2020 года в четверг, 30 июля.