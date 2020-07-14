Музыкальный стриминговый сервис Spotify запустился в России в тестовом режиме — полноценно он заработает уже 15 июля. Его аудиотека насчитывает более 50 миллионов треков и свыше миллиона подкастов. По всему миру Spotify пользуются 286 миллионов человек, из которых 130 миллионов платят за доступ к музыке.

Одновременно Spotify запускается еще в 12 странах — Украине, Молдавии, Казахстане, Белоруссии, Албании, Боснии и Герцеговине, Хорватии, Косово, Черногории, Сербии, Словении и Северной Македонии. Таким образом, география сервиса расширится до 92 стран.

Приложение сервиса уже можно загрузить в российских App Store и Google Play. Также можно пользоваться русскоязычной версией сайта.

Сервис доступен бесплатно или по подписке Spotify Premium без рекламы, стоимость последней составит 169 рублей в месяц. Также будет доступна семейная подписка, к которой смогут подключиться до шести человек, — за нее нужно будет платить по 269 рублей в месяц. Также доступны тарифы «Для двоих» (219 рублей в месяц) и «Студенческий» (85 рублей в месяц).

Для российских пользователей Spotify доступны эксклюзивные функции: персональные музыкальные рекомендации и поиск новой отечественной и зарубежной музыки, а также уникальные плейлисты. Благодаря интеграции с Instagram, подписчики сервиса смогут делиться треками в Instagram Stories.

В России сервис будет конкурировать с Apple Music, «Яндекс.Музыкой» и другими платформами.