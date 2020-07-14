В настоящее время в магазине приложений Microsoft Store доступны два приложения от Apple, а именно iTunes и iCloud. При этом в macOS компания отказалась от iTunes в пользу отдельных приложений Apple Music, Apple TV и Podcasts. Не исключено, что вскоре аналогичное изменение произойдёт и на платформе Windows.

Согласно информации, опубликованной итальянским сайтом Aggiornamenti Lumia, компания готовит к запуску приложение в магазине Microsoft Store. Пока неясно, о каком приложении идёт речь, но нетрудно представить, что это может быть Windows-клиент для стримингового сервиса, например, Apple Music или Apple TV+.

В прошлом году Apple нанимала разработчиков для «создания мультимедийных приложений следующего поколения для платформы Windows». Компания прямо указала, что вакансии требует опыта работы с универсальной платформой Windows (UWP), которая является базовой для приложений Windows 10.

iTunes доступен в Microsoft Store с 2018 года, но это всё же классическая настольная программа, а не приложение UWP. Приложения UWP могут работать как на ПК под управлением ОС Windows, так и на консоли Xbox One, которую, например, можно использовать в качестве мультимедийного центра для просмотра контента Apple TV+.

Новое приложение от Apple для Windows 10 может быть запущено осенью, после презентации компанией своих новых продуктов.