Европейский суд юстиции отменил решение Еврокомиссии 2016 года о взыскании с Apple рекордной суммы в €13 млрд за нарушение европейских норм в сфере налогов и государственных дотаций.

В 2016 году Еврокомиссия по итогам собственного расследования пришла к выводу, что Apple пользовалась незаконными налоговыми привилегиями в Ирландии в период с 2003 по 2014 год. По мнению европейского регулятора, правительство страны помогало корпорации существенно занизить налоговые отчисления, которые составили всего 0,005% от выручки корпорации в Европе. В соответствии с законодательством ЕС, налоговые органы отдельных стран не имеют права предоставлять налоговые скидки избранным компаниям, поскольку это считается незаконной государственной помощью.

В итоге власти ЕС решили, что компания обязана возместить ЕС недоуплаченные за эти годы €13 млрд налогов. Вскоре и Apple, и правительство Ирландии подали апелляцию на решение Еврокомиссии. Сегодня она была удовлетворена.

В Люксембурге пришли к заключение, что Еврокомиссии не удалось доказать, что действия сторон не соответствовали статье 107 Договора о функционировании Европейского Союза, которой среди прочего определен порядок и допустимые границы предоставления государством-членом помощи предприятиям или производствам во избежание угрозы для конкуренции на рынке.

Apple выразила удовлетворение этим решением, подчеркнув в письменном заявлении: «Этот суд был не о том, сколько налогов мы платим, а о том, где мы их должны платить». Компания напомнила, что является крупнейшим налогоплательщиком в мире и заплатила за последнее десятилетие больше $100 млрд подоходного налога в разных странах.

Правительство Ирландии заявило, что ему всегда было понятно, что Apple не получала специальных налоговых послаблений от ирландских властей и облагалась налогами строго в соответствии с законодательством страны.

Вице-президент Еврокомиссии по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер в своем заявлении отметила, что Брюссель изучит решение суда и примет решение о дальнейших действиях, включая возможную апелляцию.