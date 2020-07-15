Ожидается, что будущие iPhone 12 не будут комплектоваться наушниками и зарядным устройством, но кабель для зарядки останется. Вместе с тем от обычного кабеля, который входит в комплект с iPhone, его может отличать одна особенность - тканевая оплётка.

В течение многих лет Apple комплектовала свои смартфоны кабелем Lightning, затянутым в полимерную оболочку, которая со временем нередко облезала, приводя к поломке аксессуара или как минимум делая его внешний вид крайне «нетоварным».

В китайской социальной сети Weibo появились фотографии предполагаемого комплектного плетёного кабеля Lightning-USB-C для iPhone 12.

Согласно имеющимся данным, длина нового кабеля составляет 1,05 м, а толщина 3,04 мм. Кроме этого кабель поддерживает быструю зарядку, а его контакты имеют специальное покрытие, которое лучше противостоит коррозии.

В ассортименте Apple до этого не было кабелей с оплёткой для iPhone или iPad, но компания предлагает подобный черный плетеный кабель Lightning, который поставляется с Mac Pro, и похожий кабель питания для колонки HomePod. Тканевая оплетка делает кабель более долговечным по сравнению со стандартным покрытием.

Анонс линейки iPhone 12 ожидается осенью 2020 года.