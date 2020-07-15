Apple выпустила финальные версии iOS 13.6 и iPadOS 13.6. В прошивках появилась опция автоматической установки обновлений операционной системы, поддержка функции Car Key и были устранены обнаруженные ранее ошибки.

Одним из главных новшеств стала поддержка цифровых автомобильных ключей Car Key. Благодаря ей iPhone можно использовать в качестве автомобильного ключа. На данный момент Car Key поддерживается рядом моделей BMW, но этот список будет расширяться. Что касается смартфонов, то поддерживаются iPhone XR и более новые модели.

Также в iOS 13.6 и iPadOS 13.6 купертиновцы добавили возможность отключить автоматическую установку обновлений. Соответствующая галочка располагается в «Настройки» → «Основные» → «Обновление ПО».

В приложении «Здоровье» добавлен раздел «Симптомы». Он позволяет пользователям добавлять симптомы различных заболеваний, таких как боли в теле и мышцах, изменения аппетита, кашель, головокружение, обморок, головная боль, тошнота и многое другое. Эти данные могут помочь для отслеживания развития различных болезней.

В сервисе Apple News+ появились профессионально озвученные версии статей. Также был добавлен раздел Apple News Today с кратким пересказом всех главных новостей за день. Эта подборка доступна в приложении «Подкасты».

Также справлен баг, из‑за которого приложения могли переставать отвечать при синхронизации данных из iCloud Drive, решена проблема с экранной клавиатурой, остающейся при подключении к iPad физических клавиатур сторонних производителей, и исправлен ряд багов, касающихся Wi-Fi.

Все желающие пользователи iPhone и iPad могут установить iOS 13.6 и iPadOS 13.6 в меню «Настройки» → «Основные» → «Обновление ПО».