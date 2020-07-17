В ходе прошедшей на днях конференции, компания TSMC рассказала, что чипы, изготовленные с использованием нового 5-нанометрового техпроцесса, принесут около 8 процентов дохода в следующем квартале. Компания также рассказала об ожидаемом приросте производительности, присущему техпроцессу, который будет применяться в грядущем Apple SoC A14.

Предполагается, что Apple A14 станет самым производительным чипом на рынке. Он будет одним из первых, выпущенных по 5-нм техпроцессу. По сравнению с нынешним чипом Apple A13 (техпроцесс 7-нм) новинка будет быстрее примерно на 15% и при этом на 30% энергоэффективнее, что позволит значительно продлить время автономной работы устройства. Что будет весьма кстати, т.к. по имеющейся информации, Apple собирается уменьшить объём аккумуляторов в новой линейке iPhone.

Увеличенная производительность пригодится для работы с дополненной реальностью: в флагманских iPhone 12 Pro будет установлен LiDAR-датчик, подобный тому, что дебютировал в iPad Pro этого года. Также увеличится плавность работы интерфейса и приложений.

В TSMC заявили, что не будут останавливаться на достигнутом. К 2022 году готовится массовое внедрение 3-нанометрового техпроцесса в производство процессоров. Архитектура будущих процессоров будет предлагать пользователям уже новые функции, а не более высокие скорости и частоты.