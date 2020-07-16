Logitech представила чехол-клавиатуру Folio Touch с трекпадом для 11-дюймового iPad Pro
Компания Logitech представила чехол Folio Touch со встроенной клавиатурой и трекпадом, предназначенный для 11-дюймового планшета Apple iPad Pro первого и второго поколений. Клавиатура подключается к разъему Smart Connector, от которого получает питание.
Чехол можно использовать в качестве клавиатуры, чтобы упростить процесс ввода информации, или как подставку, например, для удобного просмотра видео.
Клавиатура имеет стандартную раскладку и поддерживает сочетания горячих клавиш для iPadOS, Она обеспечивает легкий доступ к главному экрану, регулировке яркости экрана, громкости звука и многим другим параметрам. Клавиши имеют подсветку, яркость которой регулируется автоматически в зависимости от освещения.
Новый продукт Logitech защищает углы и заднюю поверхность iPad Pro, а магнитная защелка обеспечивает безопасность экрана при транспортировке.
Чехол поступит в продажу в этом месяце, его можно будет купить на официальном сайте Apple или Logitech за $160.
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