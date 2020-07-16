Компания Logitech представила чехол Folio Touch со встроенной клавиатурой и трекпадом, предназначенный для 11-дюймового планшета Apple iPad Pro первого и второго поколений. Клавиатура подключается к разъему Smart Connector, от которого получает питание.

Чехол можно использовать в качестве клавиатуры, чтобы упростить процесс ввода информации, или как подставку, например, для удобного просмотра видео.

Клавиатура имеет стандартную раскладку и поддерживает сочетания горячих клавиш для iPadOS, Она обеспечивает легкий доступ к главному экрану, регулировке яркости экрана, громкости звука и многим другим параметрам. Клавиши имеют подсветку, яркость которой регулируется автоматически в зависимости от освещения.

Новый продукт Logitech защищает углы и заднюю поверхность iPad Pro, а магнитная защелка обеспечивает безопасность экрана при транспортировке.

Чехол поступит в продажу в этом месяце, его можно будет купить на официальном сайте Apple или Logitech за $160.