Apple объявила о запуске собственного новостного подкаста под названием Apple News Today. Запуск приурочен к появлению аудионовостей в приложении News.

Ведущими подкаста станут редакторы сервиса Apple News Шумита Басу и Дуарте Джеральдино. Редакторы будут освещать все важные события дня. Новые эпизоды будут выходить с понедельника по пятницу. Каждый из них длится по 7-8 минут, доступ к ним в приложении Apple News и Apple Podcasts будет бесплатным.

К сожалению пока подкаст будет доступен только в нескольких регионах — в США, Канаде, Великобритании и Австралии. И сейчас неясно, будут ли купертиновцы работать над расширением «географии вещания».

Кроме того, в Apple News+ появятся аудиоистории. В неделю обещают выпускать около 20 аудиоисторий от таких изданий, как Esquire, Fast Company, GQ, New York Magazine, TIME и других. Озвучивать их будут профессиональные актеры.