Неизвестно, какую кассу собрал бы за дебютные выходные фильм «Грейхаунд», который должен был стартовать в кинотеатрах в июне. Однако цифровая премьера картины на AppleTV+ стала крупнейшим релизом за всю историю существования сервиса.

Всего три дня потребовалось фильму, чтобы установить рекорд по числу просмотров. Точные цифры не называются, издание The Wrap лишь уточняет, что около 30 процентов зрителей были новыми подписчиками потокового сервиса.

Издание Deadline, со ссылкой на источники, близкие к руководству AppleTV+, сообщает, что за первый уикенд «Грейхаунд» посмотрело такое количество зрителей, которое обычно покупает билеты в кино на какой-нибудь летний блокбастер. Картина с бюджетом $50 млн, вероятнее всего, окупилась бы уже в первые выходные.

В "Грейхаунде" Хэнкс играет роль ветерана военно-морского флота, которому поручено защищать конвой из 37 кораблей, перевозящих тысячи солдат и столь необходимые припасы через Атлантику во время Второй мировой войны. В течение пяти дней без воздушного прикрытия капитан и его небольшая группа из трех эскортных кораблей должны пройти через район океана, известный как "черная яма", сражаясь с нацистскими подводными лодками.

Релиз фильма планировался 12 июня, но из-за ограничений премьера не состоялась. Компания Sony Pictures приняла решение продать права на реализацию картины AppleTV+.