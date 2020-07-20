Как ожидается, все новые модели iPhone 12 получат новый дизайн. Ранее говорилось о наследовании особенностей дизайна iPad Pro 2020 года, что предусматривает использование более плавных граней.

Согласно публикации Twitter-блога Apple Lab, все версии iPhone 12 получат «на 100% плоские экраны». По данным источника, при создании аппаратов Apple откажется от 2.5D-стекла — их дизайн будет напоминать планшеты iPad Pro (2020). Боковые грани аппаратов, изготовленные из алюминия, также будут плоскими.

Предполагается, что такой подход позволит сделать удерживание смартфона в руке более комфортным и удобным. iPhone 12 с плоской лицевой панелью от края до края будет проще держать в руке. К тому, такой дизайн облегчит использование защитных плёнок дисплея.

Стекло с эффектом 2.5D не используется при производстве смартфонов Apple начиная с iPhone 6.