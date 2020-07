Как ожидается, все новые модели iPhone 12 получат новый дизайн. Ранее говорилось о наследовании особенностей дизайна iPad Pro 2020 года, что предусматривает использование более плавных граней.

Согласно публикации Twitter-блога Apple Lab, все версии iPhone 12 получат «на 100% плоские экраны». По данным источника, при создании аппаратов Apple откажется от 2.5D-стекла — их дизайн будет напоминать планшеты iPad Pro (2020). Боковые грани аппаратов, изготовленные из алюминия, также будут плоскими.

Very strange news, but all iPhone 12 will 100% get straight glass, not 2.5D



• Concept: Apple iPhone 12 Pro

• Concept designer: @aaple_lab

• Info: @aaple_lab

• #Leaks #Concept #WWDC20 #iPhone12 #Apple pic.twitter.com/5THZUQ1V5R