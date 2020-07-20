iPhone 12 получит плоский дисплей без 2.5D стекла
Как ожидается, все новые модели iPhone 12 получат новый дизайн. Ранее говорилось о наследовании особенностей дизайна iPad Pro 2020 года, что предусматривает использование более плавных граней.
Согласно публикации Twitter-блога Apple Lab, все версии iPhone 12 получат «на 100% плоские экраны». По данным источника, при создании аппаратов Apple откажется от 2.5D-стекла — их дизайн будет напоминать планшеты iPad Pro (2020). Боковые грани аппаратов, изготовленные из алюминия, также будут плоскими.
Very strange news, but all iPhone 12 will 100% get straight glass, not 2.5D— Apple Lab (@aaple_lab) July 19, 2020
• Concept: Apple iPhone 12 Pro
• Concept designer: @aaple_lab
• Info: @aaple_lab
• #Leaks #Concept #WWDC20 #iPhone12 #Apple pic.twitter.com/5THZUQ1V5R
Предполагается, что такой подход позволит сделать удерживание смартфона в руке более комфортным и удобным. iPhone 12 с плоской лицевой панелью от края до края будет проще держать в руке. К тому, такой дизайн облегчит использование защитных плёнок дисплея.
Стекло с эффектом 2.5D не используется при производстве смартфонов Apple начиная с iPhone 6.
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