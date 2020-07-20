Apple зарегистрировала патент, в котором описывается чехол, позволяющий заряжать iPhone без помощи Lightning-коннектора.

У компании уже есть чехол Smart Battery Case для iPhone, который позволяет заряжать смартфон, однако для этого необходимо вставить телефон в аксессуар и подключить к разъему Lightning. Теперь же Apple запатентовала похожий чехол, который сможет заряжать смартфон без при помощи беспроводной зарядки. То есть внутри чехла не будет разъема, к которому нужно будет подключать смартфон для зарядки.

В описании патента также указано, что чехол оснащен двумя катушками, которые расположены на противоположных сторонах аккумуляторной батареи. Это реализовано для того, чтобы при помощи чехла можно было заряжать и другие смартфоны, которые прикладываются к его внешней панели.

То, что Apple патентует такой аксессуар, может говорить о том, что в будущем iPhone может лишиться порта Lightning. Ранее аналитик Мин-Чи Куо заявил, что Apple выпустит такой iPhone уже в 2021 году.