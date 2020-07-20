В рамках фестиваля игр Summer Game Fest создатели двух частей медитативной головоломки Monument Valley представили свой следующий проект — Alba: A Wildlife Adventure. Заодно студия Ustwo Games выпустила небольшой ролик, дающий представление о том, как будет выглядеть игра.

Пока о проекте практически ничего не сообщается, но релиз запланирован на iOS, macOS, tvOS, ПК и даже консолях. Это будет первая игра Ustwo Games, которая появится на игровых консолях (на каких именно — не уточняется). Игра, как и Assemble With Care, явно создаётся в партнёрстве с Apple.

В кратком пресс-релизе команда разработчиков заявила, что на создание этой игры их вдохновили любовь к природе и воспоминания о детстве на Средиземноморье.

Прежде всего Ustwo Games известна по двум частям Monument Valley — крайне популярным играм-головоломкам для мобильных устройств, завоевавшим множество наград, в том числе "Игру года" по версии Apple в 2014 году.