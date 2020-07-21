Apple представила новый iPhone SE 15 апреля, в самый разгар пандемии коронавируса. Однако это не помешало устройству стать настоящим хитом продаж в США.

Согласно новому отчету организации Consumer Intelligence Research Partners (CIRP), относящемуся к рынку США, продажи iPhone SE 2020 составили 19% продаж всех смартфонов iPhone во втором квартале 2020 года. Основными покупателями SE назвали обладателей устаревших аппаратов, таких как iPhone 5, 6 или 7, и Android-девайсов.

Смартфон, стоящий всего $399, смог предложить покупателям такой же чипсет, как и флагманский iPhone 11 Pro, сохранив при этом полюбившийся многим поклонникам марки классический дизайн.

Вместе с тем бесспорным лидером продаж по-прежнему остается iPhone 11 с долей 33%. Представители флагманской тройки — iPhone 11, 11 Pro и 11 Pro Max — суммарно обеспечили 65% продаж. Оставшиеся 16% поровну разделили между собой iPhone 8/8 Plus и iPhone Xr. Что показательно, в аналогичном периоде 2019 года iPhone 8 и iPhone 8 Plus заняли суммарно 21% от продаж всех iPhone, а модель iPhone Xr была абсолютным рекордсменом с долей почти 50%.

По оценкам аналитиков, продажи смартфонов в США во втором квартале нынешнего года упали на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.