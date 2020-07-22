Apple объявила, что собирается к 2030 году реструктурировать производство и внутренние процессы так, чтобы деятельность и продукты компании не оставляли «углеродного следа» на экологии Земли.

Apple планирует сократить выбросы на 75 процентов к 2030 году, одновременно разрабатывая инновационные решения по исключению углерода для оставшихся 25 процентов своего присутствия.

Помимо этого Apple будет заниматься восстановлением природы: высаживать леса, строить «чистые» электростанции и развивать методы утилизации продукции и многое другое. Уже сейчас все внутренние процессы компании не имеют негативного влияния на природу — все офисы и дата-центры работают на «чистой» энергии.

Apple также создаёт программу Impact Accelerator, которая сосредоточится на инвестировании в малые предприятия, которые заботятся о сокращении углеродного следа в её цепочках поставок, а также в сообщества, которые особенно подвержены экологическим опасностям.

«Для защиты нашей планеты мы должны показать другим, что невозможное можно сделать обычной частью бизнеса», — отметила Лиза Джексон, вице‑президент Apple по экологическим, политическим и общественным инициативам.

Компания опубликовала ежегодный отчёт о достижениях в сфере защиты окружающей среды.