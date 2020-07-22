Apple представила набор новых эмодзи, которые будут добавлены в iOS 14 этой осень.

Самым заметным эмоджи для российской аудитории стала матрёшка. Помимо этого, в библиотеке появятся чай баббл, итальянский жест «Ma che vuò?» ( что ты хочешь?), бумеранг, птица додо, символ трансгендерности, бобёр, анатомическое сердце, лёгкие, ниндзя и другие.

Помимо этого в iOS 14 будут добавлены 11 новых причесок и 19 головных уборов Memoji, включая шапочку медсестры, велосипедный шлем и академическую шапочку, а также три новых стикера для приветствия, объятий и выражения смущения. Структура мимики усовершенствуется — анимированные стикеры станут более выразительными для передачи максимального количества эмоций.

Новые эмодзи и Memoji станут доступы осенью, с выходом iOS 14. Всего в начале 2020 года Unicode утвердила 117 новых Emoji.