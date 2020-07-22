Сенсорное управление оказывается не таким и практичным, когда речь идёт об управлении устройством вроде Apple Glasses. Поэтому компания из Купертино занялась разработкой и изучением способов комфортного взаимодействия с очками дополненной реальности.

Недавно опубликованная патентная заявка Apple описывает очки с функцией дополненной реальности, главная особенность которых состоит в том, что они смогут проецировать элементы интерфейса на любую поверхность, делая их активными и способными откликаться на физические прикосновения и жесты.

Это решит основную проблему с управлением и позволит не использовать какое-либо дополнительное оборудование, вроде перчаток. Инфракрасные датчики, встроенные в очки, будут отслеживать движения пальцев по реальным поверхностям и преобразовывать полученную информацию для управления контентом.

Проблема заключается в том, что при отображении массива смежных кнопок, пытаясь дотянуться до одной из них, пользователь нажмёт все клавиши, расположенные по пути. Это можно решить путём использования в интерфейсе очень больших кнопок или малого их количество, однако это может отрицательно сказаться на эргономике.

Apple планирует использовать для решения проблемы тепло. В патенте говорится, что если два объекта с разными температурами соприкасаются, область, в которой происходит прикосновение, изменяет свою температуру, а затем медленно возвращается к исходной. Таким образом, Apple Glass предложат взаимодействие с проецируемыми элементами управления путём фиксации изменения температуры. В приложении к заявке перечисляются различные методы обнаружения тепловых изменений, в том числе и тепловидение, но в основном речь идёт о точности, которая может быть достигнута. Конечное устройство должно получить возможность отличать преднамеренные касания пользователя, от касаний посторонних объектов и точно их локализовать.

Выход Apple Glasses может состояться уже в следующем году.