Сегодня в Нью-Йорке в 13-й раз были объявлены победители международного конкурса iPhone Photography Awards (IPPAWARDS). Независимая премия IPPAWARDS выбирает лучшие снимки, которые сделаны на iPhone фотографами со всего мира. Гран-при конкурса 2020 достался британскому фотографу Димпи Бхалотия за работу "Мальчишки в полёте", на котором изображены трое подростков, прыгающих в воды реки Ганг.

Живущий в Петербурге уроженец Беларуси Артём Барышев получил в конкурсе первое место в номинации «Фотограф года» со снимком «Никаких стен», где синие полосы исчезают в ещё более синем небе:

Кликабельно

«Я сделал этот снимок в январе 2020 года, когда путешествовал по Индии еще до закрытия границ. Мы ехали на поезде из Бангалора в Тируваннамалай, и это снимок я сделал прямо из окна поезда. Мне нравится снимать линии, получается очень графично. Я использую в iPhone серийную съемку, где в этом случае один из 20 кадров получился просто wow, я сразу увидел что он лучший и я хочу с ним участвовать в конкурсе. Цветокоррекция минимальная, добавил синего, чтобы стена сливалась с небом», — рассказывает Артём.

Второе место занял китайский фотограф Гели Чжао за снимок «Безымянное изображение простыней». Третьим стал фотограф из Ирака Саиф Хусейн за портрет старика. Награды присуждены также в 18 различных номинациях за фотографии, присланные из Канады, Австралии, Бахрейна, Колумбии, Франции, США и других стран.

Единственное условие конкурса — все работы должны быть сняты на устройство под управлением iOS или iPadOS. Для обработки разрешено использовать только мобильные приложения.

Лауреаты премии этого года представляют более 20 стран. Фотографы-победители передают своё видение мира с помощью сильных художественных образов: от бесконечных пейзажей до одинокого дерева, от улиц больших городов до пустынных районов, от изображений тяжелой работы до уединенных моментов на солнце.