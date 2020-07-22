Новая линейка смартфонов Apple, которая выйдет в 2022 году, получит телеобъективы перископического типа — как у флагманских устройств Samsung и Huawei. Такие камеры, обеспечивающие большее фокусное расстояние, позволят приближать картинку в пять и более раз без потери качества, сообщил аналитик Мин-Чи Куо.

По его словам, до конца текущего года к числу поставщиков линз для новых поколений смартфонов Apple присоединятся Semco (Южная Корея) и Sunny Optical (Китай) — партнёрство сразу с двумя компаниями объясняется стремлением бренда обеспечить бесперебойное производство. Именно Semco, по словам аналитика, реализует в iPhone 12 новый механизм фокусировки камеры, не использующий пружины.

Кроме того, Куо полагает, что Semco начнёт поставлять новые перископические объективы для iPhone в 2022 году. Перископические камеры используют расположенные по всей длине смартфона призмы и зеркала, чтобы отражать и фокусировать свет на датчике. В обычных камерах сенсор размещается сразу за объективом. Модели с зум-объективами, обеспечивающими 5-кратное оптическое увеличение, предлагают Oppo и Huawei. Ранее в этом году к ним присоединилась Samsung, выпустившая Galaxy S20 Ultra с 48-мегапиксельной камерой-перископом.

Ранее Куо сообщал о намерении Apple разрабатывать перископические объективы совместно с тайваньским поставщиком Genius Electronic Optical, но, похоже, что планы изменились.