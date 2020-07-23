Apple решила предложить специалистам в области кибербезопасности специальную версию iPhone, которая облегчит поиск уязвимостей в программном обеспечении и "железе" компании. Ранее "белые хакеры" жаловались, что закрытость гаджетов Apple не позволяет им делать свою работу, в итоге ставя под удар безопасность пользователей — ради которой владельцев iPhone исходно и лишают доступа к системе на низком уровне.

Особая серия фирменных смартфонов с приставкой SRD (Security Research Device) будет отличаться от потребительских моделей версией прошивки с практически неограниченным доступом к различным элементам iOS. Например, пользователи таких устройств смогут напрямую «заглядывать» в корень файловой системы и запускать кастомные команды. Получить «хакерский iPhone» смогут лишь участники программы поиска уязвимостей.

По условиям программы, специалисты обязаны сообщать Apple обо всех найденных ими уязвимостях. Кроме того, им запрещено передавать экспериментальные версии смартфонов другим лицам, открыто пользоваться этими устройствами и раскрывать сведения об уязвимостях другим людям, в том числе участвующим в этом проекте.

Программа поможет исследователям в области кибербезопасности обойтись без поиска украденных образцов iPhone на чёрных онлайн-рынках. Вместо этого «хакеры» смогут делиться найденными уязвимостями с самой Apple.

Apple подтвердила, что она будет активно работать над оперативным устранением всех обнаруженных уязвимостей. Те, кто участвует в программе, получат доступ к обширной документации и специализированному форуму, в котором общаются разработчики Apple.

Количество произведённых Apple SRD-устройств ограничено, а заявки на их получение будут рассматриваться только от владельцев учётных записей, зарегистрированных в программе тестирования и обладающих проверенной репутацией.