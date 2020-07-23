Инсайдер L0vetodream опубликовал несколько фотографий нового кабеля Lightning, который якобы будет идти в комплекте с iPhone 12.

На фотографиях представлен плетёные кабели Lightning-USB-C в чёрном и белом цвете. Инсайдер утверждает, что белый войдёт в комплект новых iPhone, а чёрный будет поставляться с iMac Pro.

В отличие от старой версии, обтянутой полимерной оболочкой, которая достаточно быстро изнашивалась, в обновлённом варианте будет использоваться прочная тканевая оплётка. Важной особенностью нового кабеля также является переход от USB Type-A к симметричному USB Type-C.

Неделю назад фотография такого же плетёного кабеля Lightning появилась в китайской социальной сети Weibo.