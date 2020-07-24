По данным информированных источников Bloomberg, компания NVIDIA проявляет интерес к покупке британского разработчика процессоров ARM Holdings, принадлежащего японской телекоммуникационной и инвестиционной корпорации SoftBank.

Среди потенциальных покупателей называют также и Apple, но на деле покупкой ARM может заинтересоваться любая IT-компания. Сообщается, что SoftBank необходимо получить не менее 41 миллиарда долларов, чтобы справиться с проблемами, но итоговая сумма сделки может быть намного больше.

По данным Bloomberg, сделка по продаже ARM может стать крупнейшей среди производителей чипов. SoftBank купил компанию в 2016 году за $32 млрд. С тех пор индекс полупроводников Филадельфийской фондовой биржи вырос на 185% — инвесторы уверены в отрасли, которая быстро развивается благодаря автономным автомобилям и ИИ.

Акции NVIDIA подскочили почти за тот же период в восемь раз и только в этом году выросли на 76% — рыночная стоимость компании сегодня достигает $254 млрд. Калифорнийская компания из Санта-Клары доминирует в области игровой графики для ПК и отлично чувствует себя в новых областях вроде искусственного интеллекта для центров обработки данных, а также на зарождающемся рынке систем, которые будут работать в автомобилях с автономным управлением.

NVIDIA на данный момент находится в стадии смены курса. Хотя компания очень сильно зависит от бизнеса видеокарт, сегмент дата-центров становится все более актуальным для производителя GPU, что видно по приобретению Mellanox. NVIDIA также видит фактор роста в сегменте автономного вождения, где чипы ARM используются повсеместно. И покупка ARM хорошо ложится в данную стратегию.

Однако NVIDIA пока не приняла решения. Если компания всё же купит ARM, это позволит ей значительно усилить своё мобильное направление (сейчас чипы Tegra используются в Nintendo Switch и ТВ-приставках Shield) и получить рычаг давления на AMD и Intel, которые уже много лет лицензируют у ARM некоторые технологии. Если покупатель так и не найдётся (или сделку запретит антимонопольная служба), то SoftBank сделает ARM публичной компанией и будет распродавать её по частям через фондовую биржу.

Предварительные переговоры между SoftBank и Apple состоялись, но купертиновцы не выразили заинтересованности в сделке - даже несмотря на то, что компания производит свои кастомные процессоры для iPhone, iPad, Apple Watch и AirPods на основе разработок ARM, а с 2020 года начнёт переводить на собственные ARM-процессоры ещё и компьютеры Mac.

ARM получает свои доходы от лицензионных отчислений, данная бизнес-модель расходится с той, что использует Apple. Масштабы антимонопольных препятствий для реализации этой сделки могли смутить потенциального покупателя ещё больше, поскольку Apple конкурирует со многими клиентами ARM.

Еще одна причина, по которой переговоры между SoftBank и Apple не получили продолжения, может быть связана с тем, что создатель iPhone редко совершает крупные поглощения. Крупнейшей на сегодняшний день покупкой Apple считается приобретение Beats Electronics за 3 млрд долларов. Это более чем в 10 раз меньше суммы сделки между SoftBank и ARM.