Компания Corning представила седьмое поколение защитного стекла для смартфонов и других мобильных устройств. Новинка, пришедшая на смену Gorilla Glass 6, получила название Gorilla Glass Victus.

Victus называют самым серьёзным прогрессом Gorilla Glass за последние шесть лет с выпуска третьей версии в 2014 году. В последние годы Corning улучшала ударопрочность стекла, но не защиту от царапин. В новой версии улучшили и то, и другое, утверждает производитель.

Gorilla Glass Victus выдерживает падения на твёрдые шероховатые поверхности с высоты до двух метров. Для сравнения, Gorilla Glass 6 официально выдерживало падения с высоты до 1,6 метра, а Gorilla Glass 5 — с 1,2 метра. Кроме того, новое стекло в два раза более устойчиво к царапинам по сравнению с Gorilla Glass шестого поколения и в четыре раза на фоне решений конкурентов.

Corning пришлось пойти на небольшой компромисс. Стекло Victus оказалось настолько прочным, что компания уменьшила его толщину. Это слегка снизило его надёжность, но позволит производителям выпускать более тонкие смартфоны.

В Corning объявили, что первой компанией, смартфоны которой получат стекло Gorilla Glass Victus, станет Samsung. Скорее всего, таким стеклом оснастили флагманский аппарат Galaxy Note 20, презентация которого пройдет 5 августа. Затем стекло Victus получат и новые смартфоны Apple.