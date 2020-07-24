По словам авторитетного издания The Economic Times, компания Apple наладила производство смартфонов iPhone 11 на заводе Foxconn в Индии. Этому поспособствовала инициатива Индийского правительства под названием «Сделай в Индии», которая сулит льготы компаниям, которые налаживают своё производство на территории страны.

Небольшая партия смартфонов индийского производства уже отправлена в розничные магазины. По словам источника, объем производства сейчас ограничен. Сообщается, что у Apple имеются планы по расширению производственных мощностей в Индии.

Согласно отчёту, Apple постепенно наращивает объёмы производства и вскоре начнёт экспортировать iPhone из Индии на другие рынки. Кроме этого, из-за отсутствия пошлин на ввоз, собранные на территории государства устройства обойдутся его жителям на 22% дешевле, чем завезённые из-за границы.

Это шаг демонстрирует планы компании сократить свою зависимость от Китая, где сегодня производится большая часть iPhone. Ранее Apple производила некоторые модели смартфонов, включая iPhone SE, iPhone 6S, iPhone 7, iPhone XR и iPhone XS, в Индии.