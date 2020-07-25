На сайте 9to5Mac появились результаты тестирования производительности компьютера Mac mini DTK с процессором A12Z в бенчмарке Geekbench 5 Pro.

Первые результаты тестирования в Geekbench 5 появились ещё месяц назад, но тогда тестовая утилита запускалась через эмулятор Rosetta 2. В таком режиме производительность снижается по сравнению с запуском нативных приложений. Теперь же был опубликован результат тестирования Developer Transition Kit в GeekBench 5 Pro, запущенном без помощи эмулятора.

По словам британского разработчика Стива Трафтона-Смита, это удалось сделать путем изменения цифровой подписи Geekbench 5 Pro для iPad и загрузки компьютера в режиме восстановления, с отключением всех настроек безопасности. Таким образом стало возможно оценить реальную производительность системы.

Mac mini набрал 1098 баллов в одноядерном и 4555 баллов в многоядерном тестах. При тестировании через Rosetta 2 эти цифры были равны 800 и 2600 соответственно. Для сравнения, MacBook Air 2020 года в минимальной конфигурации (i3/G4/8/256 ГБ) набирает в Geekbench 1005 и 2000 баллов в одноядерных и многоядерных тестах соответственно.

Стоит отметить, что Developer Transition Kit предназначены для того, чтобы разработчики портировали свои приложения на новую платформу. Конечные компьютеры на собственных процессорах Apple наверняка будут обладать ещё более высокой производительностью.

Стив Трафтон-Смит сообщил, что высокий уровень совместимости обусловлен тем, что в macOS снова присутствуют фреймворки OpenGLES и UIIWebView. Помимо Geekbench 5 Pro он протестировал на Mac mini приложения Overcast и Procreate, с работоспособностью которых также не возникло никаких проблем.