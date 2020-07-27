Журналисты издания 9to5Mac обнаружили в третьей бета-версии macOS Big Sur строки кода, указывающие, что в будущем компьютеры Mac могут получить функцию разблокировки по лицу Face ID.

В коде было найдено упоминание о поддержке «PearlCamera». Это внутреннее кодовое название TrueDepth-камеры, о котором узнали в 2017 с первыми утечками iPhone X.

Были найдены сокращения «FaceDetect» и «BioCapture», которые подтверждают, что Apple готовит macOS к работе с Face ID, так как найденный код похож на тот, что использует iOS. Также журналисты выяснили, что это не остатки кода от технологии Catalyst, которая позволяет переносить приложения с iOS и iPadOS на Mac.

Известно, что функция Face ID в iOS также опирается на блок Neural Engine, встроенный в однокристальные системы серии A, начиная с модели A11 Bionic. Блок является ключевым для работы Face ID, поскольку он анализирует лицо пользователя с помощью моделей машинного обучения всего за доли секунды.

Как пишет 9to5Mac, пока всё находится на очень ранней стадии. То есть потребуется некоторое время, прежде чем Apple анонсирует новую модель Mac с камерой TrueDepth, поддерживающей разблокировку по лицу. Скорее всего, это будет iMac, так как в MacBook Air и MacBook Pro уже есть биометрическая аутентификация через Touch ID.

Скорее всего Apple уже не будет интегрировать этот блок в системы на процессорах Intel. В свете перехода компьютеров Mac на собственные процессоры Apple, вполне логичным выглядит решение добавить функцию Face ID, когда основой компьютера будет процессор с блоком Neural Engine.