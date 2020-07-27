Несмотря на глобальную тенденцию по выпуску смартфонов, оснащённых большими экранами, в линейке iPhone 12 всё же появится сравнительно компактный флагманский гаджет. В китайской социальной сети Weibo появились фотографии дисплейного модуля 5,4-дюймового iPhone 12, проливающие свет на его финальный дизайн.

Судя по доступным фотографиям, размер «челки» в новых смартфонах Apple не изменится в сравнении с предшественниками. При этом источник отмечает, что в моделях среднего уровня (iPhone 12 и iPhone 12 Max), которые придут на смену iPhone 11, Apple продолжит использовать LCD дисплеи. В прошлом сетевые источники и аналитики говорили о полном переводе iPhone на OLED экраны.

Разрешение панели пока не раскрывается. За счёт тонких рамок аппарат с таким экраном получится весьма компактным. Согласно прежним слухам, он будет лишь чуточку больше iPhone 5S.

В последней версии операционной системы iOS 14 обнаружили функцию Apple Digital Zoom, которая косвенно намекает на масштабирование интерфейса для устройств меньшего форм-фактора с вырезом в экране.

Вся линейка смартфонов Apple будет построена на новейшей платформе Apple A14 Bionic с поддержкой сетей пятого поколения 5G. Особенностью iPhone 12 также может стать редизайн корпуса: согласно прошлым утечкам компания планирует использовать плоские боковые грани по аналогии с актуальным поколением iPad Pro.