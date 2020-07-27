В рамках удаленного конвента Comic-Con at Home потоковый сервис Apple TV+ представил на зрительский суд первый официальный тизер второго сезона многосерийной космической драмы «Ради всего человечества».

Сериал рассказывает альтернативную историю: СССР первым отправил человека на Луну, а американский президент Ричард Никсон приказал НАСА подготовить к полету на спутник женщин-астронавтов. В центре истории оказываются астронавты, ученые и их семьи, участвующие в невероятных событиях по освоению бескрайнего космического простора.

В тизере события перескакивают на десять лет с момента окончания первого сезона. Зритель увидит продолжение космической гонки двух стран, которая по сюжету так и не закончилась, и развитие холодной войны между Америкой и Советским Союзом.

Создателем и сценаристом сериала выступает Рональд Д. Мур, ответственный за «Звёздный крейсер „Галактика"». Главные роли сыграли Юэль Киннаман («Видоизменённый углерод»), Сара Джонс («Алькатрас»), Майкл Дорман («Патриот») и другие.

Дата выхода второго сезона пока неизвестна.