Компания Qualcomm представила стандарт Quick Charge 5, обещающий самый внушительный скачок в эффективности зарядки смартфонов. Новый стандарт заряжает батарею 4500 мА/ч на 50% всего за 5 минут, а полностью — за 15 минут. Конечно, реальные показатели окажутся несколько скромнее, но прогресс все равно впечатляет.

Quick Charge 5 заявлена как "самое быстрое коммерческое зарядное решение в мире". Если Quick Charge 4-го поколения, вышедшая в 2017 году, была в 2,5 раза быстрее самого первого (2013-й), то новая технология быстрее него в 10 раз.

Архитектура двухэлементной батареи, говорят в Qualcomm, поддерживает мощность до 100 Вт, обеспечивает на 70% более высокую энергоэффективность и меньшую температуру (ниже на 10 градусов по Цельсию), чем Quick Charge 4. Также реализована поддержка стандарта USB-PD (Power Delivery), позволяющего заряжать более крупную электронику на тех же скоростях. В компании отметили, что QC5 предусматривает 12 технологий защиты от перенапряжения и перегрева.

Блоки питания Quick Charge 5 должны обеспечивать выходное напряжение от 3,3 до 20 В при 3,3 или 5 А (+5 А для более мощных устройств). Quick Charge 5 построен на основе USB Power Delivery PPS, но расширяет его обратной совместимостью с QC2 и более поздними версиями. Он также может работать со стандартными устройствами USB PD и гаджетами Apple (iPhone 7 и новее).

В настоящее время технология Quick Charge 5 проходит испытания у заказчиков. В коммерческих устройствах появление новой технологии ожидается в третьем квартале 2020 года. Quick Charge 5 поддерживается мобильными платформами Snapdragon 865 и 865 Plus. Также стандарт будет поддерживаться следующими мобильными чипами Snapdragon премиум- и высшего уровней.