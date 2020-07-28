Инсайдер под ником Mr.white поделился в твиттере новой фотографией чипа A14, который будет установлен во все четыре модели iPhone 12.

Снимок не раскрывает технических характеристик мобильной платформы, но судя по маркировке, процессор был изготовлен ещё в апреле 2020 года (16-я неделя), а значит компания активно готовится к релизу новинок.

Apple A14 – первый чип производителя, построенный на базе 5-нм техпроцесса, который позволит повысить производительность и энергоэффективность смартфонов. Кроме того, новый чип позволит ускорить выполнение задач AI и AR с помощью Neural Engine.

Ожидается, что все модели iPhone 12 получат чип Apple A14, который будет быстрее и энергоэффективнее предшественника. В линейке iPhone 12 ожидается появление относительно недорогих моделей с экранами диагональю 5,4 и 6,1 дюйма, которые получат по 4 ГБ ОЗУ, а также Pro-версий с экранами диагональю 6,1 и 6,7 дюйма, а также 6 ГБ оперативной памяти.