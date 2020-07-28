В сети появилась информация о возможной дате осенней презентации Apple. Она не является официальной, однако источник утверждает, что она уже была подтверждена анонимным сотрудником компании Apple.

Если информация подтвердится, то Apple представит линейку смартфонов iPhone 12 на мероприятии, которое пройдет 8 сентября этого года. Также в ходе пресс-конференции будут представлены новые планшеты iPad, умные часы Apple Watch и беспроводная зарядка Apple AirPower, которая все же должна добраться до прилавков магазинов. Мероприятие пройдет в онлайн-формате, как и июньская презентация WWDC 2020.

Более того, утверждается, что ещё одну презентацию компания запланировала на 27 октября. В этот день Apple может представить новые планшетные компьютеры iPad Pro, а также ноутбуки MacBook и MacBook Pro (13,3 дюйма) с собственными ARM-процессорами и AR-очки.

Согласно имеющимся данным, новые смартфоны Apple появятся в продаже с некоторым опозданием. Задержка составит примерно месяц с момента их анонса. Так, предварительные заказы на iPhone 12 и iPhone 12 Max начнут принимать 2 октября, а на полках магазинов эти устройства окажутся 9 октября. iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max задержатся еще на насколько недель. Оформить предварительный заказ на эти модели можно будет только 16 октября, а в продаже устройства станут доступны 23 октября.