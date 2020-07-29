Операторы сотовой связи «Мегафон» и «Вымпелком» начали предлагать своим абонентам возможность подключить виртуальную сим-карту формата eSIM, пишет РБК. Услуга в ближайшее время будет действовать в пилотном режиме в Москве и Санкт-Петербурге для «Билайна» и по нескольким крупнейшим регионам для «Мегафона».

Обладатели iPhone последних моделей и других поддерживающих технологию устройств смогут получить номер и тариф «Билайна» в офисах компании, а в будущем eSIM можно будет оформить дистанционно через приложение «Мой «Билайн». В салонах связи для подключения будет достаточно просканировать камерой смартфона или планшета специальный QR-код. В будущем регистрировать eSIM можно будет и на сайте «Госуслуг», обещает «Вымпелком».

Что же касается «Мегафона», то компания начала прием заявок на подключение eSIM во флагманском магазине в Москве. "Подключение в салонах крупнейших регионов по всей стране начнется уже с ближайшего понедельника. Чтобы стать участником пилотного проекта, абоненту необходимо будет обратиться в один из офисов продаж", ‒ сообщил представитель оператора.

Представитель МТС заявил, что компания активно тестирует и использует eSIM-технологии в проектах интернета вещей. «Для массового рынка мы считаем правильным полноформатный запуск eSIM для всех желающих, без заявок, ваучеров или обязательных визитов в салон. Только при таких условиях и с соблюдением всех регуляторных требований технология может стать массовой и востребованной», — заявил он, отметив, что МТС планирует такой запуск в ближайшее время.

В марте этого года возможность использования электронных SIM-карт появилась у абонентов виртуального мобильного оператора (MVNO) «Тинькофф Мобайл» и клиентов «Тинькофф Банка». Однако быстрее всех использовать электронные SIM-карты в России начал бренд Tele2, который запустил услугу ещё в апреле 2019 года. В мае 2019 года Минкомсвязи попросило операторов связи приостановить выдачу электронных SIM-карт, но позднее это ограничение было отменено.

eSIM - встроенный в устройство модуль, который дает возможность пользоваться услугами оператора без необходимости вставлять обычную сим-карту и приходить в офис для заключения договора об оказании услуг. Вместе с тем в России пока что отсутствует возможность удаленного заключения договора на предоставления услуг связи, из-за чего полноценное внедрение eSIM невозможно.

Минкомсвязь в январе подтверждала, что активно ведет работу над нормативной базой для внедрения eSIM. По мнению министерства, удаленная идентификация абонентов eSIM должна быть прописана в законах, о чем говорят все операторы связи. В министерстве при этом обещали, что все необходимые законодательные акты будут готовы в течение 2020 года.