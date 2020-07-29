Разработчик Slack Феликс Ризеберг портировал Mac OS 8.1 на современную компьютерную архитектуру с помощью JavaScript. Этот проект он назвал macintosh.js и опубликовал на GitHub для всех энтузиастов и ценителей IT-истории, чтобы они могли просто поностальгировать.

Ризеберг также взял старый демо-CD Apple, выпущенный в 1997 году для выставки MacWorld, и добавил в свой проект несколько программ и игр оттуда. Приложение может быть установлено на macOS, Windows и Linux.

Macintosh.js полностью написано на JavaScript и использует виртуальную машину для эмуляции Macintosh Quadra 900 с процессором Motorola, который Apple использовала до перехода на чипы IBM PowerPC.

В macintosh.js можно запустить классические игры, такие как Duke Nukem 3D, Civilization II, Dungeons & Dragons, Namely, Oregon Trail, Alley 19 Bowling и Damage Incorporated.

Помимо игр Ризеберг предустановил trial-версии таких программ, как Photoshop 3, Premiere 4, Illustrator 5.5, StuffIt Expander и Apple Web Page Construction Kit. Купить настолько старые версии этих программы вряд ли получится, зато можно составить впечатление или вспомнить о том, с каким софтом работали в прошлом.

В качестве браузеров в системе есть Internet Explorer и Netscape Navigator, правда в них нельзя зайти на большинство современных сайтов в интернете, хотя самый первый сайт в сети info.cern.ch должен запускаться. Но автор проекта написал, что доступа в интернет в системе нет.

Приложение размещено на GitHub. Его можно скачать бесплатно.